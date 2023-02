Munitions pour l'Ukraine : les Occidentaux sont-ils à la hauteur ?

Que ce soit pour les fusils d’assaut, pour ces soldats ukrainiens qui défendent leurs tranchées, ou encore de plus gros calibres. L’approvisionnement en munitions, obus, missiles, roquettes, est crucial pour chacune des deux armées. Les Ukrainiens ne pourraient pas tenir sans celle fournie par l’OTAN, mais leur situation se complique. Pour les obus d’artillerie, l'armée ukrainienne en tire 5 000 par jour. Les États-Unis qui en fournissent beaucoup à Kiev (Ukraine), en produisent 14 000 par mois. L’Hexagone qui est aussi fournisseur en fabrique seulement 10 000 par an. Pourquoi les niveaux de productions sont-ils si bas ? C’est parce que les munitions coûtent cher. Pour un obus classique, il faut 6 000 euros et 28 000 euros pour les obus intelligents. Le gouvernement français assurait dès le mois de juin vouloir accélérer la fabrication de munitions. Il y avait eu un problème le mois de janvier, l’État a trop tardé et mal anticipé la durée des conflits en Ukraine. À cela, s'ajoutent des délais administratifs incompréhensibles. Le ministère des Armées nous a assurés que le pays va renforcer ses capacités industrielles pour la fabrication des munitions cette année. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ifergane