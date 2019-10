Muriel Robin reprend ses sketchs cultes

Muriel Robin est de retour 30 ans après avec un nouveau spectacle "Et Pof !" présenté au dôme de Paris - Palais des Sports. L'addition, le mariage de sa fille Patricia... L'humoriste revisite ses sketchs cultes et apporte aussi des inédits. Elle nous dévoile quelques secrets de son humour indémodable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.