Musculation : les électrodes sont-elles efficaces ?

Justine, 27 ans, est une femme branchée. Dans sa cuisine ou devant son ordinateur, trois fois par semaine, sans bouger de son canapé, elle tente de sculpter sa silhouette grâce à ces électrodes qui envoient de l’électricité à ses muscles. Alors est-ce vraiment efficace ? Nous avons posé la question à ce kinésithérapeute qui soigne des sportifs de haut niveau à l’électrothérapie. Avec ou sans fils, ces appareils, désormais connectés, font de plus en plus d’adeptes. Plus d’un million de ventes en 2021. Pilotés avec une application, ils sont faciles à utiliser. Loin des machines infernales des années 90. En réalité, la technique est encore plus ancienne. Dès l’antiquité, les Égyptiens utilisaient les décharges électriques des poissons-chats pour renforcer leur muscle et soigner l’arthrose. Actuellement, ce même principe gagne du terrain dans les clubs de fitness. Ici, les clients sont équipés d’une combinaison avec dix paires d’électrodes. Pendant 20 minutes, ils enchaînent de petits exercices. Mais toutes les quatre secondes, cette machine les envoie des pulsions électriques qui sollicitent les muscles en profondeur. Prix de la séance : 25 euros par personne. À l’instar de Karim Benzema, les sportifs de haut niveau vante régulièrement les atouts de cette gym branchée. Mais contrairement à Ronaldo, vous n’obtiendrez pas d’abdo de rêve sans vous astreindre à quelques efforts réguliers. T F1 | Reportage J.M Bagayoko, D. Pires, P. Marcellin