Musée Carnavalet : l'histoire de France sous les yeux

Les grilles sont encore fermées, mais les lumières allumées. C'est le signe d'un très proche retour à la vie. Bustes et tableaux sont encore prisonniers de leur bâche. Mais, tout ou presque semble prêt à être dévoilé. Niche de chien, table de jeux... Ces objets personnels nous replongent aussi dans l'histoire au cœur d'un XVIIIe siècle ultra raffiné. Ce sont des échantillons de ce que nous réserve le musée Carnavalet. Un lieu de visite presque obligatoire de tous les petits écoliers pour y voir en vrai avec des tableaux accrochés à hauteur d'enfants. Ce qu'on apprend dans les livres d'histoire. Et l'histoire a parfois le talent de se raconter en une seule date comme celle du 21 novembre 1783 où deux hommes s'élèvent pour la première fois dans les airs grâce au procédé à air chaud des frères Montgolfier. C'est le temps des premiers feux artifices où les sciences deviennent un spectacle. Sur quelques centimètres carrés et grâce notamment à un fameux soulier taille 36, attribué à Marie-Antoinette, on cherche à capturer la journée historique du 10 août 1792. La prise des Tuileries ou la chute définitive de la monarchie se trouve consignée sur ce dernier ordre du roi, simplement signé Louis, mais aussi grâce à ce minuscule petit petit pot de l'air retrouvé dans sa chambre. 3 800 pièces de la préhistoire à nos jours viennent donc se raconter dans des décors magistraux. Et il n'est pas sûr que les visiteurs mesurent la minutie des restaurations. La suite dans le reportage ci-dessus.