Musée de Pont-Aven : des toiles de maîtres en cadeau

Sur les bords de l'Aven, l'inspiration pour des dizaines de peintres, dont Paul Gauguin, il y a 130 ans. La conservatrice du musée de Pont-Aven nous emmène à la découverte du legs exceptionnel reçu il y a quelques mois. Il est dans les réserves pour l'instant. Entre leurs mains, l'une des pépites de cette collection va passer sous l'œil expert de la restauratrice, puis sous ultraviolet. C'est un collectionneur sans héritier, adopté par une famille bretonne, qui a légué toutes ces œuvres au musée. Elles étaient, il y a quelques années encore, sur les murs de l'appartement du donateur, Yves Marmin, comme ses autres trésors. Le dessin de Paul Gauguin représente la plage du Pouldu. Là, on se sent reconnaissant et fier. Dans le musée, déjà, il y a une toile de Paul Gauguin en ce moment : Les Lavandières. Annaïg nous guide dans l'un des décors naturels qui ont inspiré les peintres. Dans le Finistère Sud, les bords de l'Aven continuent d'attirer les artistes. Le donateur était tombé amoureux du lieu et de ceux qui l'avait peint il y a 130 ans. TF1 | Reportage G. Bellec, D. Blondeau