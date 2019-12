Musée des Arts décoratifs à Paris : une exposition consacrée à l'histoire de la chaussure

Cela fait des millénaires que l'homme a adopté la chaussure. Une exposition "Marche et démarche" lui est consacrée en ce moment au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Le soulier n'est pas qu'utilitaire, il fut un temps où il ne servait qu'à marquer sa condition sociale. Cet accessoire a toujours stimulé l'imagination. Plus qu'un objet de mode, il fait un pas du côté de la création artistique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.