Musée des Beaux-Arts de Lyon : les baigneuses de Picasso à l'honneur

Un joyeux quatuor dans les allées de l'exposition Picasso et ses baigneuses. Voilà comment le musée des Beaux-Arts de Lyon a répondu aux casse-têtes. Faire vivre son musée pendant le confinement. Mais à quelques semaines d'une ouverture possible, nous sommes convenus d'une visite privée, comme une invitation à retourner au musée en proie au silence depuis de trop nombreux mois, avec la découverte de l'ancien couvent des Bénédictines. "C'est vrai que c'est à la fois très beau et très triste. Un musée sans public, c'est un musée qui n'existe pas", regrette Sylvie Ramon, conservatrice du musée des Beaux-Arts de Lyon (Rhône). Cette exposition devait faire un carton. En premier lieu, parce qu'elle abrite un trésor : trois baigneuses grand format. Elle propose ensuite des contrepoints d'œuvre d'artistes du XIXe siècle qui ont influencé Picasso dans le traitement de ce sujet : Cézanne, Manet, Renoir. D'autres artistes contemporains ou suiveurs de Picasso sont également présentés dans l’exposition alors qu'ils se sont intéressés aux baigneuses picassiennes : Francis Bacon, Henry Moore, Farah Atassi, Elsa Sahal. Sur 50 ans, le peintre découvre comme tous les Européens les plaisirs des bains de mer. Il fait de sa propre expérience la matière de ses recherches plastiques. Une vie ludique et d'amour aussi à la plage, qui est devenue une source d'inspiration pour de jeunes artistes. C'est le cas notamment de Farah Atassi qui est fascinée par les baigneuses les plus fantaisistes au point de reprendre dans ses oeuvres leur génie minimaliste. Après un demi-siècle de création, Picasso parvient donc à prolonger le dialogue.