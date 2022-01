Musée : des influenceurs d'un nouveau genre

De l'art sous toutes ses formes. Derrière ces contenus, il y a des influenceurs d'un nouveau genre. Sur cette exposition, Margaux Brugvin, créatrice de contenus, examine chaque détail. Cette diplômée en histoire de l'art a ouvert son compte lors du premier confinement. Son idée de départ est de partager sa passion. Succès immédiat : 10 000 abonnées en à peine trois mois. "Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens intéressés par l'art, surtout avec un angle féministe sur Instagram", confie Margaux. Sur les réseaux sociaux, il en existe peu d'influenceurs d'art, mais ces derniers gagnent de plus en plus en popularité. Le plus populaire, c'est "La minute culture" avec ses 130 000 abonnés. Tous les lundis, sa créatrice Camille propose de découvrir une œuvre ou un artiste. Pour se rémunérer, elle réalise aussi des vidéos en collaboration avec des musées, qui peuvent rapporter jusqu'à 2 000 euros. À travers ces influenceurs, les musées souhaitent attirer un public plus large, notamment une génération qui peut passer jusqu'à deux heures par jour sur un smartphone. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby