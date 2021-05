Musée du Quai Branly : un don privé exceptionnel

Difficile de passer sans lui accorder un coup d'œil, il surplombe l'ensemble des collections à l'extrémité de son plongeoir. Et sans qu'on ait besoin de connaître sa provenance ni même son usage, il nous prépare à une expédition où les hommes et les esprits dialoguent en toute liberté. Il faudra parfois se placer sous la protection d'une statue et s'interroger sur les curieuses propriétés de gardien de reliquaires. "Certaines sont datées de la fin du XVIIe siècle. Donc, elles continuent de suinter. Il y en a qui suintent vraiment avec les gouttes", précise Yves Le Fur, directeur des collections du musée du Quai Branly - Paris (7e). Réunies sur un nouvel espace imaginé par Jean Nouvel, une petite quarantaine d'œuvres viennent enrichir les collections du musée. Elles proviennent toutes de Marc Ladreit de Lacharrière car c'est au milliardaire français que l'on doit ce don de 52 millions d'euros. Il confesse pourtant volontiers n'avoir d'abord eu aucune prédisposition pour cette civilisation non écrite. Car biberonné aux classiques, sa première initiation à l'art tient sur des cartes postales. Pour l'éveil à l'art africain, il a donc fallu attendre les influences plus tardives de quelques marchands et passionnés comme l'ancien président Jacques Chirac. Le Musée du Quai Branly agrandit donc ses espaces d'exposition pour présenter cette quarantaine d'œuvres de la collection de l'homme d'affaires français à partir du mercredi 19 mai 2021.