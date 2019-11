Musées de Strasbourg : une femme fait un don d'une valeur de cinq millions d'euros

Marie-Claire Ballabio, agent d'assurance à la retraite et Jeannine Poitrey, professeure d'Espagnole aujourd'hui disparue étaient passionnées de tableaux et avaient dépensé leurs économies pour constituer des œuvres d'art durant trente ans. Elles ont choisi d'offrir 57 collections de tableaux et dessins, estimés à cinq millions d'euros aux Musées de Strasbourg. Un geste qui a valu une médaille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.