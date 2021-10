"Music of the Spheres", le neuvième album de Coldplay sortira le 15 octobre

Dernier test et derniers réglages pour Coldplay, mais rien d'insurmontable pour le groupe aux 100 millions de disques vendus. Avec leur nouvel album, les Britanniques innovent et surprennent. C'est le cas notamment avec le lancement de leur premier titre depuis l'espace. En effet, ils ont choisi l'astronaute Thomas Pesquet pour dévoiler les premières notes du morceau. Hologrammes extra-terrestres, le groupe s'autorise toutes les fantaisies. "J'ai juste pensé à créer un univers sympa, c'est fun de créer de nouveaux endroits et de nouvelles créatures, ça te donne un sentiment de liberté", confie Chris Martin, le chanteur du groupe. Pour se renouveler, Coldplay s'est associé le temps d'un titre avec un groupe coréen de K-pop, l'un des plus populaires au monde. Dans tous les cas, ces habitués de concert géant imaginent déjà une mise en scène audacieuse pour continuer à surprendre leur public en 2022.