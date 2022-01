Musiciens en herbe : des cités au Zénith

Derniers instants avant d’entrer sur scène. Surtout ne pas penser aux quelque 8 000 spectateurs dans la salle. Partager la scène du Zénith avec le trompettiste Ibrahim Maalouf. Un moment à jamais gravé dans la mémoire de ces jeunes marseillais, et pour lequel, il se prépare depuis des mois. Chaque lundi après-midi au collège Henri Barnier, atelier en petit groupe puis répétition générale pour la vingtaine d’élèves de la classe orchestre. Avant d’intégrer cette classe, il y a un an et demi, aucun d’entre eux n’avait jamais joué d’un instrument. Financé par une association, ces instruments vont les accompagner tout au long de leurs années collège. À la tête de ce projet, Lionel Sabatier, prof de musique et trompettiste de formation. Dans cet établissement accueillant des élèves des quartiers défavorisés, l’objectif de ce cours dépasse le cadre de la musique. La musique pour sortir du quartier, pour prendre confiance en soi et certains ont déjà noué une relation particulière avec leur instrument. Ce soir, ils donnent leur premier concert devant un public dans une salle marseillaise. Dans une semaine, c’est une autre épreuve qui les attend. Direction Paris, arrivée sur le parvis de la gare de Lyon, et déjà les étoiles plein les yeux. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage B. Guenais, J. Duong, H.P. Amar