Musique : à la découverte du phénomène Indochine

Le phénomène Indochine a commencé en 1981. Selon Nicolas Sirkis, le chef de meute, "c'est la magie de ce groupe (...). Il s'est passé quelque chose en 1981 et depuis, il se passe toujours quelque chose". Indochine regroupe tous les records. Sa longévité lui a valu des fans de toutes les générations.