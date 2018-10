La musique rend intelligent

La musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs. Du plus jeune âge aux plus âgés, pratiquer celle-ci rendrait les personnes plus intelligentes. Des chercheurs ont constaté un épanouissement et des effets indéniables sur le cerveau, notamment sur la mémoire, sur la coordination des informations traitées et sur les émotions. Un avantage pour l'âge avancé, lorsque les capacités cognitives sont réduites. Elle permet également de faire évacuer le stress de la vie quotidienne. Les élèves de l'école d'ingénieurs de Supélec affirment que la musique fait appel à des aptitudes cérébrales particulières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.