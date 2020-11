Mutation du virus : le Danemark élimine ses visons

Le Danemark est le premier producteur au monde de fourrure de vison. Le pays a décidé de sacrifier plusieurs milliers d'élevages sur ordre des autorités sanitaires. Par mesure de précaution, 17 millions de bêtes vont être abattues. C'est une mesure radicale, un désastre pour les éleveurs de vison danois. Selon Jeppe Kofod, ministre des Affaires étrangères du Danemark, le Covid-19 avait déjà été trouvé dans ces animaux en juin. 216 cas de bêtes infectés ont été décomptés. Au départ, ce sont des éleveurs qui ont infecté leurs visons. Ce n'est pas une surprise pour les scientifiques, car cet animal est très sensible aux virus respiratoires. D'ailleurs, d'autres cas avaient été signalés aux Pays-Bas cet été, ainsi qu'en Espagne et en Italie. Le problème au Danemark, c'est que le virus transmis par l'homme a muté chez le vison. Dans un deuxième temps, ce nouveau variant du virus a été transmis à son tour par les visons à douze personnes. Les personnes infectées l'auraient été en septembre. Depuis, il ne s'est pas répandu dans la population. Ce virus légèrement modifié n'est pas a priori par dangereux, mais il pourrait menacer la mise au point d'un vaccin. Par précaution, le gouvernement danois a décrété des restrictions de circulation ainsi que la fermeture de bars et de restaurants dans certaines communes.