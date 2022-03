Mykolaïv et Marioupol : deux bastions sur le point de tomber ?

La base militaire ukrainienne de Mykolaïv a été totalement dévastée par une frappe russe. Le lendemain, les secours continuent de rechercher des survivants. Près de 200 soldats se trouvaient dans la caserne. Pour l'heure, il est difficile de dresser un bilan. Aucune sirène n'a retenti, l'attaque a surpris les habitants comme les autorités. "Il n'y a pas eu d'alerte aérienne, car on nous a attaqués depuis la région voisine de Kherson. Donc nous n'avons pas eu le temps de déclencher les sirènes", dit Oleksandr Senkevitch, maire de Mykolaïv. Les bombardements ont continué ce samedi. L'armée de Vladimir Poutine intensifie ses attaques sur Mykolaïv, car la ville est le dernier verrou avant le port d'Odessa. L'objectif des Russes est de conquérir tout le littoral ukrainien. À l'est, seul Marioupol résiste. Mais la cité portuaire est encerclée. Les bataillons tchétchènes aux ordres de Moscou mènent leurs premières incursions proches du centre-ville. Le reportage en tête de cet article montre une scène d'une rare violence et vidéo de propagande postée sur les réseaux sociaux. Certains de ces combats de rue ont lieu aux abords du théâtre bombardé il y a trois jours. Selon l'adjoint au maire de Marioupol, il serait un peu moins de deux cent mille habitants encore présents dans la ville. Beaucoup ont tenté de fuir. La plupart sont obligés de se rendre dans les régions pro-russes. Ces réfugiés ont été épuisés par trois semaines de sièges, des familles souvent déchirées, mais une volonté commune : ne pas perdre espoir. TF1 | Reportage M. Poissonnet, T.Misrachi, D. Verhaeghe