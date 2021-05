Mystère au Louvre : comment l'empereur Constantin a retrouvé son doigt

Une envoyée spéciale du Louvre supervise le retour à Rome de 38 cm de bronze, le doigt de la statue colossale de l'empereur Constantin. C'est un fragment d'un colosse de l'Antiquité qui faisait 10 ou peut-être même 12 mètres de haut. Cette arrivée est donc historique. Le dénouement d'un mystère de plusieurs siècles. "Notre émotion est liée à l'idée de trouver une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Ce que l'on pense, c'est que le doigt a très certainement dû arriver dans les collections du Louvre en 1860", se réjouit Claudio Parisi Presicce, directeur des musées du Capitole. C’est un doigt en bronze doré, de grande taille (38 cm). L’empereur Napoléon III l’a acheté à Giampietro Campana, un riche banquier italien, pour enrichir les collections du Louvre, en 1863. Restait un mystère, cependant : à quelle statue appartenait cet index dont l’origine n’avait pu jusque-là être identifiée et qui dormait depuis dans les réserves du musée parisien ? La préparation de l’exposition "Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana, qui s'est tenue au Louvre du 7 novembre 2018 au 11 février 2019, a permis de résoudre l’énigme. En analysant la composition de l’alliage du fragment et en étudiant les techniques de fabrication, la doctorante Aurélia Azéma a eu, en effet, une intuition. Le doigt en bronze doré a été remis en dépôt par le Louvre aux musées du Capitole à Rome qui abritent les vestiges de la colossale statue de l'empereur romain Constantin.