Mystère des chevaux mutilés : une piste semble se dessiner

L'énigme des chevaux mutilés n'est pas encore résolue, mais les enquêteurs semblent y voir plus clair, jours après jours. Plusieurs pistes semblent déjà écartées, à commencer par des rites sectaires ou sataniques. Le crime organisé, plus friand des revenus de la drogue, semble lui aussi exclu de l'équation. L'hypothèse en revanche de défi lancé sur Internet prend forme. Le Darknet et son réseau caché, si prisé des délinquants, pourraient bien servir à des internautes de discrètes salles de paris macabres.