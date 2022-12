Nabil Zemmouri N-Zem, le chef cuisinier anti-gaspi

L’inventivité culinaire du chef Nabil Zemmouri N-Zem est liée à son histoire familiale. Il est l'aîné d’une fratrie de sept enfants. Ce samedi, il a relevé le défi de préparer un repas complet pour quatre personnes en ne dépensant que 12,37 euros. Au marché, notre chef récupère ce qui ne peut plus être vendu : des herbes fraîches, mais plus abîmées et flétries. Destinée à être jetée, la mâche qu’il obtient est donc gratuite. Ensuite, il achète une échalote chez le maraîcher. Pour le plat principal, Nabil a juste besoin d’acheter de la viande. Il veut faire un bœuf sauté avec des feuilles vertes de chou-fleur, mais toujours en privilégiant le recyclage. Il se procure donc deux rumsteaks chez le boucher. Puis, six œufs sont aussi nécessaires, ainsi que de la crème liquide. Pour le dessert, il nous emmène en toute logique à la boulangerie pour des restes de pains de la veille. Après, direction cuisine ou il sort encore une croûte de fromage, du riz de la veille et des épluchures de chou-fleur. Une fois tous les ingrédients réunis, il s’attelle à la préparation de son menu : œuf mollet à la crème de Conté en entrée, bol renversé bœuf et vert de chou-fleur pour le plat principal et glace de pain perdu avec un zeste de pamplemousse en guise de dessert. TF1 | Reportage L. Delsol, O. Cresta