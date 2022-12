Nageurs en eau froide : un bon bain glacé !

Les Ourcq polaires, c'est ainsi qu'ils se surnomment, sortent au lever du jour. Vous pouvez les apercevoir sur les bords du canal de l’Ourcq au nord de Paris, deux fois par semaine, se déshabiller. "Je déteste le froid. j'en ai assez d'avoir froid. J'aime me baigner en eau froide. En fait, c'est une épreuve pour moi. C'est pire qu'un triathlon", se confie Gaëlle. Elle s'oblige à se baigner pour sa santé. C'est prouver par plusieurs études scientifiques, la nage en eau froide apaise les douleurs musculaires et renforce le système immunitaire. Et dans une eau à 8 °C, il faut du courage. Certains barbotent, d'autres nagent, malgré l'interdiction dans ce canal et sans trop inquiéter de la qualité de l'eau. Des passants se demandent pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils s'infligent ça ? C'est pour ce moment-là, la sortie. Pour le plaisir et la fierté de l'avoir fait. Partout dans l'Hexagone, de plus en plus de nageurs fuient les piscines et préfèrent l'eau libre. Le sociologue Benoît Hachet, s'intéresse de prés à cette nouvelle pratique. "Vu la crise énergétique des piscines de toute façon et le fait que l'eau va devenir rare. On va avoir trop chaud. On ira de toute façon dans les rivières", a-t-il expliqué. Et si l'on remonte 200 km en amont, la Seine puis l'Yonne, on tombe sur le club de natation de Joanie, le seul en France à pratiquer officiellement la nage en eau glacée. Ils préparent les championnats de France et du monde de nage en eau glacée qui auront lieu pour la première fois dans l'Hexagone en janvier prochain. Si l'envie vous prend de piquer une tête dans un cours d'eau ces jours-ci, deux règles à respecter : immergez-vous progressivement et jamais sans surveillance pour éviter l'hypothermie. TF1 | Reportage J. De Francqueville, Q. Danjou