La Namibie, une terre d'aventure à l'état sauvage

Située au sud-ouest de l'Afrique, la Namibie offre un paysage millénaire, comme figé dans le temps. Il est le seul endroit sur la planète où le nombre d'animaux augmente en dehors des réserves naturelles. Le pays est doté de grands espaces qui invitent à l'aventure et 95% de son territoire est encore à son état naturel. Découvrez en images cette destination peu commune mais qui offre une expérience exceptionnelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.