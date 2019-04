Victime de son succès sur internet, le village de Nans-les-Pins débordé par ses touristes

La tranquillité du village de Nans les Pins, dans le Var, a été bouleversée par l'affluence des personnes visitant les lieux. Les clichés d'un photographe publiés sur les réseaux sociaux ont attiré les touristes. Ils sont venus immortaliser les sources de l'Huveaune et leurs eaux bleues lagon. La localité n'était pourtant pas préparée à accueillir ses amateurs de selfie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.