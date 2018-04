Nantes : qui a volé l’écrin du cœur d’Anne de Bretagne ?

Dans la nuit de vendredi 13 au samedi 14 avril 2018, le reliquaire du cœur de la duchesse Anne de Bretagne a été dérobé au musée Dobrée, à Nantes. Un objet en or datant de 1514. Selon la directrice de l'établissement, le trésor a une valeur patrimoniale unique. Les enquêteurs se demandent bien ce que les voleurs comptent en faire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.