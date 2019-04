Jamais un tel niveau de violence n'avait été atteint à Nantes. Cinq fusillades en cinq jours. Le bilan fait état d'un mort et de six blessés. Le phénomène ne surprend plus les forces de l'ordre qui réclament une centaine d'agents supplémentaires. En 2018, la justice a même enregistré 45 fusillades. Afin de contrer ces guerres de quartier, une marche blanche est organisée dimanche 28 avril 2019. De son côté, la mairie suit de près la situation, et cela, depuis trois ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.