Nantes : de vieux HLM réhabilités en logements flambant neufs

Partir d'un bâtiment HLM des années 50 pour en faire des logements neufs. Ces artisans créent une loggia, un balcon couvert. Le but est de créer plus de lumière dans le futur appartement. Il faut travailler avec le bâtiment déjà existant. Depuis un an dans le centre-ville de Nantes, quatre immeubles sont en rénovation. C'est inédit. Les murs restent, mais les vingt entreprises d'artisans devront tout remettre aux normes. Pour chacun, c'est une nouveauté. Normalement, ils construisent du neuf. Des contraintes qui ont un coût. Ici, la réhabilitation est aussi élevée que la construction neuve avec 1 175 €/m² pour une rénovation, contre 1 450 pour du neuf. L'argument du projet n'est pas financier, mais écologique. Selon l'Agence de transition écologique, les immeubles neufs sont 80 fois plus consommateurs de matériaux que ceux réhabilités. Au-delà de l'environnement, cet ensemble a aussi une valeur de mémoire dans le quartier. Ce projet est aussi social. Il a été confié à une coopérative immobilière pour rendre l'acquisition accessible à tous les ménages. Plus éco-responsables, ces bâtiments incarnent peut-être l'urbanisme de demain. Faire du neuf avec du vieux, c'est un peu recycler à grande échelle.