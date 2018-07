Nantes-Paris : à bord d'un train au ralenti

Les voyageurs qui devaient se rendre à Paris au départ de Nantes ont aussi été impactés par la panne. Un transformateur électrique à Issy-les-Moulineaux près de la gare Montparnasse a pris feu et a paralysé tout le trafic. L'attente a été longue pour les usagers de la SNFC. À bord du train, les passagers expriment leurs mécontentements. Le train est finalement arrivé avec 2 heures et demi de retard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.