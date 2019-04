A Nantes, la saison du muguet a débuté. A dix jours du premier mai, plus de 7 000 saisonniers s'affairent déjà à la cueillette de la fleur. Les producteurs semblent satisfaits de la récolte malgré une crainte de la météo. Les fleurs cueillies sont stockées dans une chambre froide afin de garder au maximum leur fraîcheur jusqu'au 1er mai 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.