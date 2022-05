Nantes : une fête triomphale !

Accueillis comme des héros, le trophée à la main, les joueurs retrouvent les supporters nantais, qui n’ont pas dormi de la nuit pour célébrer avec leur équipe sur la place Maréchal Foch à Nantes, la quatrième coupe de France de l’histoire de France. Plusieurs milliers de personnes réunies pour célébrer ensemble la quatrième coupe de France dans l’histoire du club nantais. La fête a commencé samedi soir dans les tribunes du Stade de France, rempli aux deux tiers par cette marée jaune. Face à Nice, favori de cette finale, Nantes a obtenu un pénalty sifflé par Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer une finale de Coupe de France. Le capitaine des Canaris n‘a pas tremble pas et offre le titre au peuple jaune après 22 ans d’attente. La ville chavire. Sur les places symboliques du centre, les Nantais partagent cette victoire historique. À Saint-Denis, les mêmes scènes de joie et de communion entre joueurs et supporters sur la pelouse. Puis dans le vestiaire du Stade de France, les prémices d’une journée d’ivresse mémorable. T F1 | Reportage C. Abel, T. Copleux