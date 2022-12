Naples : la folie des santons

Elle prend un peu de place, pour l’installer, il a fallu ôter une armoire, déplacer la télévision, mais pour Bruno, sa crèche, c’est plus qu’une décoration. Une centaine de santons en tenue traditionnelle, certains dînent, d’autres rentrent du jardin, ou jouent de la musique, aucun détail n’est oublié. À Naples, la crèche est bien plus qu’une tradition. Les santonniers ont même leur rue, la Via San Gregorio Armeno, Marco, tout au long de l’année, le roi de la figurine y façonne des petits personnages articulés. Marco l’a appris de son père, qui lui-même, l’a appris de son père. Dans son établissement, on ne rigole pas avec les santons, fabriquer un personnage est un acte physique et précis. La famille de Marco est aussi la première à avoir fait entrer des vedettes au côté du Divine enfant, Michael Jackson, Diego Maradona, ou même Emmanuel Macron, caché derrière Silvio Berlusconi et Kim Jong-Un, croquer ces stars d’aujourd’hui impose de suivre l’actualité. TF1 | Reportage M. Poissonnet, Q. Danjou, M. Maisonhaute