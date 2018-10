Napoléon : son canot impérial lève l'ancre

Napoléon Bonaparte n'a jamais eu de mal à imposer le respect. Le Premier Consul a souvent eu la folie des grandeurs dans son ambition de conquérir l'Europe, comme dans les moindres détails de sa vie. À l'instar de son canot impérial, actuellement propriété du musée national de la Marine, et qui va bientôt partir à Brest pour y être restauré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.