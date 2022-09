Napoléon : ils se passionnent pour les reconstitutions

Passion des armes, prestige de l'uniforme, 800 soldats défilent à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Ils tirent des canons et ça fait du bruit : "On va dire qu'avec les bouchons antibruit ça va bien", témoigne un soldat. Ce sont des bénévoles de tous horizons : "Je suis retraité de la gendarmerie nationale" ; "Je suis imprimeur" ; "Moi je suis chauffeur-livreur". Des passionnés d'histoire, férus du premier Empire napoléonien. "Mon aïeul était dans le même uniforme il y a plus de deux siècles", "On évite de prendre un personnage, ça peut vite monter à la tête", témoignent certains. Marc Schneider est un acteur américain qui a fait de son rôle de Napoléon Bonaparte son métier. Décembre 1804, au côté de sa chère et tendre Joséphine, Napoléon passe en revue ses troupes qui viennent de lui prêter serment. Une cérémonie de la Distribution des Aigles, reproduite aussi fidèlement que possible. "On ne se prend pas au sérieux mais on fait les choses très sérieusement", raconte un participant. Et c'est la convivialité qui fait toute la différence. Le public est invité à partager le quotidien des soldats, mieux qu'une leçon d'histoire. TF1 | Reportage C. Auberger, L. Gorgibus