Napoléon : une fille cachée ?

Elle était Française, s'appelait Charlotte Chapuis et a été injustement oubliée par l'histoire jusqu’à ce que des passionnées lui rendent récemment la place qui lui revient. Ils en sont persuadés que cette jeune femme née est la fille de Napoléon. Cela pourrait s'apparenter à un gag. c’est peut-être un scoop. Un bouleversement de l’histoire, alors qu'on croyait tout savoir de Napoléon et sa descendance. Avec sa première femme Joséphine, ils n’ont pas d’enfant. En revanche, avec Marie-Louise d’Autriche, ils ont . On suppose qu’il a eu des enfants cachés, mais la figure qui surgit est une fille aînée cachée qui s'appelait Charlotte Chapuis et dont on n’avait strictement jamais entendu parler. Et si nous ne prenons pas cette hypothèse à la légère, c’est qu’à l’origine de cette découverte se trouve Bruno Fuligni, un historien très sérieux qui porte cette enquête depuis sept ans, auteur de “La fille de Napoléon” (éditions Les Arènes). “J’ai découvert l’existence d’une jeune femme qui se disait fille naturelle de Napoléon. Bien sûr, il peut s’agir d’une imposture". Découvrez dans la vidéo ci-dessus des témoignages inédits liés à cette hypothèse.