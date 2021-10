Narcotrafic : un baron de la drogue capturé

Les autorités colombiennes en rêvaient depuis plus de quinze ans : voir Dairo Antonio Usuga David menotté et exhibé fièrement devant les caméras comme une prise de guerre. En effet, celui que tout le pays surnommait Otoniel était LE baron de la drogue colombien. L'homme, à la tête d'un empire de plusieurs centaines de millions d'euros, est capable d'ordonner partout dans le pays l'assassinat des policiers lancés à ses trousses. Sur cette image, on le voit goguenard, presque serein malgré les dizaines d'années de prison qu'il encoure. Le trafiquant a été arrêté samedi en pleine jungle. Sa chute s'est faite grâce à une vingtaine d'hélicoptères militaires et par des satellites américains qui épiaient tous ses mouvements. Otoniel, 50 ans, se déplaçaient pourtant avec des dizaines de gardes de corps jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde. Les États-Unis, que le trafiquant inondait de cocaïne, offrait une récompense de cinq millions de dollars pour sa capture. Le roi des narco colombiens devrait d'ailleurs être rapidement extradé vers New York où ses chances d'évasion seraient ô combien plus faibles que dans sa terre natale.