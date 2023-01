Narcotrafiquant : une arrestation sanglante au Mexique

Déployées par dizaines, des forces de sécurité mexicaines reprennent le contrôle de la route de l'aéroport. Nous sommes à Culiacan transformée en brasier par les narcotrafiquants. Des bandes armées déferlent sur la ville pour saboter la capture d'Ovidio Guzman Lopez, le fils du célèbre trafiquant El Chapo. L'aéroport est même pris d'assaut pour empêcher son transfert. C'était la panique au comptoir d'enregistrement. Terrorisés, des passagers se recroquevillent pour tenter d'échapper aux tirs. Leur avion vient d'être touché par une balle. Le décollage est alors arrêté en catastrophe. Sur le tarmac, la police militaire est dépêchée avec des pick-up et des hélicoptères. En dépit de cette attaque sur l'aéroport, les narcotrafiquants n'ont pas réussi à bloquer le transfert du fils d'El Chapo vers Mexico, à plus de 1 000 km de là. Pour éviter les rues trop dangereuses, le précieux prisonnier est envoyé par hélicoptère vers une prison de sécurité maximale. L'opération est réussie mais au prix lourd, car dix militaires ont été tués et 35 autres blessés par balle. Les autorités annoncent aussi des pertes importantes chez les trafiquants. Après ce déchaînement de violences, la ville de Culiacan ressemblait hier à une ville fantôme. Les magasins, les écoles et les administrations sont fermés jusqu'à nouvel ordre. TF1 | Reportage J. Garro, L. Koceir, L. Renault