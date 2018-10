Natation synchronisée : les hommes se jettent à l'eau

Corps gainés, jambes tirées vers le haut, chorégraphie millimétrée, la natation synchronisée, appelée aussi natation artistique, est un sport nautique mélangeant gymnastique, danse et natation, qui se pratique en piscine. Longtemps réservée aux dames, cette discipline très exigeante et complexe s'ouvre aux hommes. Une de nos équipes a rencontré Christian Bordeleau, 64 ans, membre de la section "natation artistique" du club Paris Aquatique. Il y nage depuis 20 ans, rejoint par d'autres nageurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.