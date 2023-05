Nathalie Arthaud : "Il faudrait empêcher de nuire ces grands groupes capitalistes"

Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, regrette la position d'Élisabeth Borne. Ce week-end, le parti organise sa fête dans le Val-d'Oise. La porte-parole y a dénoncé la responsabilité des multinationales. Elle pense qu'il faudrait d'abord empêcher de nuire ces grands groupes capitalistes comme TotalEnergies ou les grands groupes industriels. Il faudrait aussi exercer un contrôle sur eux parce qu'en effet, ces groupes ne jurent que par leurs profits, par leurs cours boursiers et par leur rentabilité. Ces groupes sont prêts, non seulement à exploiter les salariés, mais ils sont aussi prêts à détruire la planète. Par ailleurs, il faut surtout et d'abord les contrôler, mais aussi les empêcher de nuire. Il ne faut pas les laisser faire.