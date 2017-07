La nationale 6, la route des vacances vintage  

Indissociable de sa sœur jumelle la Nationale 7, la Nationale 6 en Bourgogne fut pendant des années, bien avant la construction de l'autoroute, une voie très fréquentée pour rejoindre le plages et campings du sud de la France pays. Longue de 733 km, elle a profondément marqué les esprits et c'est à elle que la Bourgogne doit quelques-uns de ses plus grands restaurants. Pour revivre la grande migration sur la route des vacances, il faut se replonger dans les archives des années 60.