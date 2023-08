Nationale 7 : carnet de route des vacances

Ce samedi 5 août marque le début du grand chassé-croisé des vacances d'été. Dès la fin de la matinée, la Nationale 7 est prise d'assaut, avec par endroits, des bouchons et une circulation au ralenti. L'Autoroute est de son côté noire de monde avec des dizaines de kilomètres de bouchons. Christophe, Stéphanie et leur fille viennent d'en sortir pour continuer leur trajet sur la Nationale 7 puisqu'ils n'avançaient plus. La famille est partie de Beauvais (Oise) pour rejoindre le Var. Comme elle, beaucoup d'automobilistes optaient pour la Nationale 7, plus rapide que l'Autoroute en cette journée noire. Nous avons retrouvé le couple et sa fille. Ils ont choisi de s'arrêter sur un relais routier sur la Nationale pour déjeuner. Le prix est visiblement abordable. Quant aux maraîchers installés sur la Nationale 7, ils font eux aussi le plein. Les produits sont de qualité. Les automobilistes devraient également être nombreux, dimanche, sur la Nationale 7. TF1 | Reportage N.Hadj Bouziane, Q. Roussel