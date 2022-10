Nationale 7 : le Grand embouteillage reconstitué

Pas de bain de soleil, mais un bain de foule pour ces nostalgiques des années 60 et de la mythique route des vacances. " Ce que j'aime bien dans ces voitures, c'est quand on roule avec, on vit avec. Vous entendez les bruits, les vibrations. Les gens vous voient avec une vieille voiture, ils viennent vous voir, ils parlent avec vous, ils regardent... Ça vous fait plaisir quand on regarde une voiture qui est belle", explique un participant. Comme toujours dans un embouteillage, il y a les petits malins qui se faufilent. Sans oublier les gourmands qui improvisent un casse-croûte entre les capots. Le pique-nique d'accord, mais en musique d'abord. "Tout le monde improvise les saynètes, on imagine qu'on va sur la Côte d'Azur. On est exigeant sur l'âge des véhicules. On ne veut que des véhicules années 50 - 60. Donc, on a une certaine rigueur. Finalement, ça paie parce que les gens jouent vraiment le jeu de la reconstitution", souligne Magalie Carton, responsable animation chez Com Com Pays de Lapalisse. L'événement attire à chaque édition entre 4 000 et 5 000 personnes. Une ferveur qui laisse admiratif des passionnés venus tout spécialement de Belgique. Et si vous rêvez d'être une pin-up, mais que vous n'avez jamais osé, il suffit de franchir cette porte. Ces femmes vous transforment en trois minutes. Dans les années 60, les vacances loin du boulot riment avec camping au bord de l'eau. Ce petit voyage en nostalgie a lieu tous les deux ans. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes