Naturopathes, faux médecins : Doctolib doit-il renforcer les contrôles ?

C'est sur Doctolib qu'elle trouve une pédopsychiatre. La mère de famille prend rendez-vous en juin. Ses enfants souffrent d'une maladie connue sous l'acronyme TDAH. Mais lors de la consultation à distance, la spécialiste semble perdue. Cette maman nous raconte anonymement. Elle n'a pas reçu d'ordonnance, mais elle a reçu une feuille de soins. Il n'y avait pas de tampon, d'identifiant médecin, ni de frais d'honoraires. Elle n'a pas à faire à un médecin. Une confiance partagée par 50 millions d'utilisateurs selon la plateforme, et il y a bien des contrôles. Mais jusqu'alors, le médecin avait quinze jours pour fournir ses diplômes. Pendant ce délai, il pouvait déjà consulter. Désormais, il n'y a plus de consultation sans vérification complète. Le site se défend. En neuf ans, sur 250 000 praticiens répertoriés, seuls quatre cas de fraudes ont été avérés. L'ordre de médecins porte plainte contre la fausse pédopsychiatre. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Casabonne