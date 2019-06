Naufrage aux Sables-d'Olonne : un sentiment d'amertume submerge les habitants

Dans le pays, on compte près de 8 000 bénévoles de la SNSM. Ils ont tous accepté de risquer leur vie pour sauver celle d'autrui. Un engagement qui rend le naufrage encore plus difficile à accepter, pour certains habitants des Sables-d'Olonne. Toutes les cloches ont sonné sur place, en hommage aux trois sauveteurs qui ont péri lors d'une opération de sauvetage. Les victimes partaient secourir un pêcheur retraité, toujours porté disparu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.