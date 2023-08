Naufrage dans la Manche : comment s'organisent les secours ?

Les opérations de sauvetage sont toujours en cours au large de la mer du Nord. Elles ont débuté tôt ce samedi matin. Le dispositif de secours est très important. Une frégate de la Marine nationale, un hélicoptère et plusieurs bateaux de la SNSM ont été déployés. Des moyens britanniques ont également été dépêchés en renfort par les autorités anglaises. Un dernier bilan communiqué par la préfecture de la mer du Nord et de la Manche fait état de six morts et plusieurs dizaines de disparus. Notons que depuis le début de l’année, 17 000 migrants ont tenté de rejoindre les côtes anglaises. Ce nouveau drame rappelle celui qui avait touché la région en novembre 2021 et qui avait causé la mort de 27 migrants. TF1 | Duplex Z. AJILI