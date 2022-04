Naufrage du Moskva : cette vidéo prouve-t-elle que le croiseur russe a été abattu par les Ukrainiens ?

Sur les images de la vidéo censée prouver l’attaque des Ukrainiens du navire Moskva, le bâtiment semble bien être ce navire amiral russe. On y reconnaît sa tourelle ainsi que son numéro d’identification, le 121. Mais quatre détails font douter de la véracité de cette vidéo. D’abord, la mer est très calme. Il n’y a aucun clapot. Or le 14 avril, quand le navire a été touché, d’après les bulletins météo sur cette zone, les vents soufflaient à 30 km/h et la mer était un peu agitée. Ce n’est pas le cas sur ces images. Deuxièmement, la trajectoire du missile pose question. Les autorités ukrainiennes et américaines affirment que ce sont deux missiles Neptune qui ont frappé le navire. Or, ces missiles anti-navires ont une trajectoire à basse altitude, à vol rasant en phase finale. Ils volent à trois à quatre mètres au-dessus de la surface de la mer avant de toucher leur cible. Or, sur cette vidéo, les missiles semblent venir du ciel, caractéristique d’un autre type de missile. Troisième raison de douter, l’explosion elle-même. Selon les experts, elle aurait dû produire une boule de feu. Là, ils se propagent à l’horizontale et aucun débris ne touche l’eau. Enfin, d’où est tournée la vidéo ? D’un bâtiment ukrainien ? L’idée d’un drone volant à cet endroit est improbable. Tout semble prouver que cette vidéo est le fruit d’un montage. Visiblement, il s’agit d’une vidéo d’un missile explosant au sol superposée à une vidéo plus ancienne du Moskva. Cette vidéo est donc un faux. Ce qui ne veut pas dire que ce n’est pas l’armée ukrainienne qui a coulé ce navire, mais que personne n’a l’image. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouvez toutes nos sources en scannant le QR code en bas de votre écran. T F1 | Plateau B. Dard