Naufrage en Méditerranée : la recherche de rescapés se poursuit

La marine italienne et les ONG désespèrent de retrouver des survivants au nouveau naufrage qui s'est produit en pleine mer, au large de la Libye. Quarante-huit heures après le drame, trois personnes ont été repêchés. Elles auraient été 120 à bord du bateau. Les militaires ont jeté à la mer des canots de sauvetage dans l'espoir que les rescapés s'y accrochent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.