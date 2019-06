Naufrage en Vendée : les héros bientôt décorés

Dimitri Moulic, Alain Guibert et Yann Chagnoleau sont devenus les visages de l'héroïsme. Les trois sauveteurs décédés en mer vendredi, en allant secourir un pêcheur, vont être décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Chez eux, aux Sables-d'Olonne, l'émotion ne retombe pas. De nouveaux hommages ont été rendus à ces bénévoles de la SNSM ce dimanche 9 juin 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.