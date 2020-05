Nausicaa, le centre national de la mer, en temps de confinement

En 2019, pas moins de 850 000 personnes ont visité le centre national de la Mer, Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer. Depuis le 17 mars 2020, personne n'a pu visiter cet endroit. Dans l'attente de sa réouverture, le personnel et les soigneurs poursuivent leur activité. Les animaux qui y vivent pourront profiter de cette période de calme pour se ressourcer et pour se reproduire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.