Navalny

À la sortie de l'avion et dans la navette qui le ramène vers l'aérogare, Alexandre Navalny et son épouse ont un regard inquiet. Les autorités russes ont dérouté leur avion qui les ramène de Berlin vers un autre aéroport, bien loin de leurs supporters qui les attendent ailleurs. Au contrôle passeport, il a alors juste le temps d'embrasser sa femme que les douanes russes l'emmènent dans leur bureau. Les caméras seront tenus à l'écart. Son retour avait été annoncé et médiatisé. Navalny était hospitalisé en Allemagne depuis août dernier. Placé dans le coma à la suite de son empoisonnement au Novitchok, que lui aurait alors administré les agents russes. Avec son titre symbolique de principal opposant à Poutine, son retour s'annonçait tendue. Selon la police, il n'aurait pas respecter, en raison de sa longue hospitalisation en Allemagne, les conditions d'une peine de prison avec sursis, reçu en 2014. À l'aéroport, quelques uns de ses partisans ont également été arrêtés ce dimanche soir. L'épouse de Navalny attendait encore de ses nouvelles. Alors que les autorités russes viennent de confirmer son arrestation, Navalny restera en détention, jusqu'à une décision d'un tribunal.