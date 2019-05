Navigation sur la Seine : le risque des embouteillages

Le bilan humain est très lourd après le naufrage survenu mercredi 29 mai 2019 à Budapest. En cause, une collision entre deux embarcations sur le Danube. Sept touristes sud-coréens se sont noyés, vingt et un autres sont toujours portés disparus. Leur bateau de croisière a sombré en quelques secondes seulement. Certains pointent du doigt l'augmentation inquiétante du trafic fluvial dans la capitale hongroise. A Paris par exemple, les règles sont extrêmement strictes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.