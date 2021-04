Ne plus exiger le port du masque en extérieur est-il prématuré ?

Profiter d'un beau dimanche ensoleillé, pour certains Caennais, ça passe par le retrait du masque. L'obligation de le porter à l'extérieur ne fait plus l'unanimité. "Moi, je ne supporte pas" ; "Quand on est assez éloigné les uns des autres, c'est inutile", affirment les passants. Certaines préfectures et mairies ont dernièrement franchi le pas. Comme à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), avec un taux d'incidence en baisse, moins de 100 cas pour 100 000 habitants, le village impose toujours le masque au marché et aux abords des écoles, mais plus dans les rues. En Australie ou en Israël, le port du masque à l'extérieur n'est plus obligatoire depuis la mi-avril. Là-bas, la moitié de la population est vaccinée. Selon le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, "ce n'est pas en croisant quelqu'un dans la rue qu'on a un risque de contamination". Pour d'autres experts, il est encore trop tôt. La plupart des scientifiques estiment en tout cas que la levée de l'interdiction se fera par étapes en fonction des zones et des risques d'exposition au virus.