Est-ce nécessaire de s’équiper en produits high-tech pour la rentrée scolaire ?  

Ordinateurs et tablettes sont présents dans les rayons de supermarchés en vue de la rentrée. Mais est-ce nécessaire pour les enfants ? Sur cette question les pédiatres sont réservés, et déconseillent les écrans avant 6 ans. À partir de 6 ans il est possible d’acheter une tablette pour l’usage scolaire. Quant à l’ordinateur portable, son utilité est plus avérée pour l’entrée au lycée.